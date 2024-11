Mercato San Severino: fiaccolata silenziosa contro la violenza sulle donne Il sindaco Somma: "Saremo in tanti e saremo uniti per testimoniare in sostegno e vicinanza"

Una fiaccolata silenziosa per dare voce alle donne vittime di violenza.

È l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Somma, a cura della Commissione Pari Opportunità presieduta da Marina Marinari, in collaborazione con il Forum dei Giovani, i due Circoli didattici ed il Liceo Publio Virgilio Marone.

L’intera filiera scolastica -insieme ad Associazioni e cittadini- si ritroveranno lunedì 25 novembre alle 17 in Corso Diaz (all’altezza del Bar Europa) per radunarsi e dare avvio al corteo di fiaccole a partire dalle 17.30

Lungo il percorso, intorno alle 17.50, in piazza Cesare Battisti, si uniranno alla marcia silenziosa le scolaresche del I° Circolo didattico, mentre a seguire, in piazza Ettore Imperio, alunni e docenti del II° Circolo ed infine, a chiusura, gli studenti del Virgilio Marone.

«Saremo in tanti e saremo uniti per testimoniare in silenzio, come la voce strozzata in gola di tante donne vittime di violenza, il sostegno e la vicinanza della comunità sanseverinese», sottolinea il Sindaco Antonio Somma.

Tra le diverse Campagne di sensibilizzazione avviate dall’Amministrazione comunale negli anni figura l’installazione della panchina rossa in via Vanvitelli, nello spazio antistante il plesso scolastico “don Salvatore Guadagno”: «Un luogo di incontro in uno spazio attraversato da bambini e famiglie ogni giorno, che ci fa da promemoria per l’impegno civile e sociale in favore delle donne».

E poi Il Centro Antiviolenza ‘Malala’ dell’Ambito Territoriale S6, ubicato proprio nel Comune di Mercato S.Severino, dove un gruppo di specialisti offre aiuto, protezione, supporto ed assistenza alle donne vittime di violenza ed abusi assicurando percorsi di uscita e di ritorno alla normalità.