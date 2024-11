Sarno: coordinamento interforze contro i furti in città E' quanto emerso dal comitato per l'Ordine e la Sicurezza tenutosi nella cittadina dell'agro

Nella mattinata di ieri si è svolto un incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto, cui ha preso parte il Sindaco di Sarno, Francesco Squillante, per esaminare la situazione della sicurezza nel territorio sarnese, anche a seguito degli ultimi furti verificatisi in città.

Oltre al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, erano presenti anche il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Generale di Brigata Luigi Carbone, l’Arma dei Carabinieri con il Colonello Filippo Melchiorre, il Comandante della Polizia Municipale di Sarno, Dott.ssa Anna Maria Ferraro.

E’ stato assicurato da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine pieno supporto e disponibilità ad affinare il coordinamento interforze al fine di intensificare i controlli sul territorio, sottolineando l'importanza di un monitoraggio capillare e costante grazie alla stretta collaborazione tra la Polizia Municipale di Sarno, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, valutando la possibilità di intensificare i servizi di vigilanza privata già presenti sul territorio con compiti di tutela ai beni privati, d’intesa con l’autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Il Sindaco Squillante ha sottolineato l’importanza di un proficuo dialogo istituzionale, esprimendo gratitudine al Prefetto Esposito, al Questore e ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché a tutti i presenti, per l’attenzione riservata al territorio sarnese.

Ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire soluzioni concrete e mirate per tutelare la sicurezza e la serenità della comunità sarnese, evidenziando che solo con un'azione coordinata su tutti i fronti e una collaborazione sinergica tra l'amministrazione comunale, le istituzioni e le forze dell'ordine si possono ottenere risultati concreti e duraturi per il benessere di tutti i cittadini.