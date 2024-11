Lustra, il sindaco Luigi Guerra aderisce a Fratelli d'Italia Fabbricatore: "Ulteriore consolidamento della nostra presenza sul territorio"

Si è svolto ieri, nella suggestiva cornice del Castello di Rocca Cilento nel comune di Lustra, un evento di grande rilevanza per Fratelli d’Italia, alla presenza di numerosi ospiti, istituzioni, amministratori, dirigenti, tesserati e simpatizzanti. Durante la serata, il sindaco di Lustra, Luigi Guerra, ha ufficializzato la sua

adesione al partito di Giorgia Meloni, un passo significativo per la crescita di Fratelli d’Italia nella zona sud della provincia di Salerno.

Il presidente provinciale, Giuseppe Fabbricatore, ha ringraziato tutti i presenti per la partecipazione attiva e il supporto che da sempre contraddistingue il partito.

“L’adesione di Luigi Guerra al nostro partito rappresenta un ulteriore consolidamento della nostra presenza sul territorio ed è un’ulteriore testimonianza del radicamento che Fratelli d’Italia sta registrando in tutte le aree della provincia, comprese le zone più periferiche”, ha dichiarato Fabbricatore.

Nel corso dell’evento, sono intervenuti numerosi esponenti politici. Tra questi il senatore Antonio Iannone, il coordinatore di zona Cilento Nord, Modesto Del Mastro, il responsabile degli Enti locali, Italo Cirielli, il dirigente provinciale Antonio Mariconda, e il sindaco di Lustra e presidente della Comunità Montana Alento Montestella, Luigi Guerra. A moderare l’incontro è stato Alessio Mazzaro, dirigente locale di Fratelli d’Italia.

Il presidente Fabbricatore ha inoltre espresso soddisfazione per la crescita del partito, sottolineando come Fratelli d’Italia stia riuscendo ad attrarre consensi e adesioni in tutta la provincia, inclusi i territori più marginali. Inoltre un sentito ringraziamento è stato rivolto ai rappresentanti istituzionali del partito per il

costante supporto, in modo particolare al viceministro Edmondo Cirielli, ai parlamentari Antonio Iannone e Imma Vietri, all'eurodeputato Alberico Gambino e al consigliere regionale Nunzio Carpentieri, che con il loro impegno supportano attivamente il gruppo dirigente provinciale.

“Il nostro obiettivo è costruire un partito sempre più forte e radicato sui territori, capace di ascoltare e rispondere alle esigenze delle persone e delle comunità. Il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto, e oggi più che mai Fratelli d’Italia è un punto di riferimento solido per tutti coloro che credono nei valori

della nostra nazione,” ha concluso Fabbricatore.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto e di crescita per il partito, con uno sguardo al futuro e un impegno costante per il bene della provincia di Salerno e delle sue comunità.