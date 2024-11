25 novembre, Cetara propone il "posto occupato" per le donne vittime di violenza Doppia iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale con le scuole

In occasione della "Gionata internazionale contro la violenza sulle donne" e in propedeuticità all'evento “Cassandra parla - m’he fatt ‘a piezz pe’ nun m’affruntà sana”, il Comune di Cetara, in piena sinergia con la preside e i docenti del plesso di Cetara, attua la seconda parte del progetto già svolto il 13 settembre.

Nelle giornate del 25 e 26 novembre, il Comune di Cetara proporrà una duplice attività: l'adesione al progetto posto riservato e l'incontro tra l'avvocata Stefania De Martino, già impegnata nel sociale e nella difesa dei più deboli, e gli studenti delle classi IV e V della scuola primaria e delle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado.

Insieme all'avvocata, gli studenti discuteranno e si confronteranno sulle donne che hanno contribuito a migliorare il mondo per poi continuare sui temi dell'attualità per sensibilizzare, gli studenti e le studentesse, all'importanza di mettersi in gioco, superare stereotipi e rovesciare la narrazione al maschile.

Per l'occasione, inoltre, gli studenti presenteranno i lavori e progetti già svolti in sinergia con gli insegnanti e durante l'incontro tenuto a settembre.

Infine, durante la manifestazione, sarà disposta una sedia vuota tra le altre per ricordare (con una locandina che verrà apposta anche presso le attività commerciali del paese) il posto occupato per tutte le donne che non possono più occuparlo da sé.