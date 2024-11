Marcia per la legalità ad Eboli, l'affondo: "Iniziativa che non unisce la città" La denuncia dei rappresentanti di Sinistra Italiana ed Europa Verde

"Una marcia per la legalità che esclude invece di unire". E' il messaggio lanciato dai rappresentanti di Sinistra Italiana ed Europa Verde in merito alla marcia per la legalità organizzata nel comune di Eboli. "L’idea di convocare una marcia per la legalità dopo quanto accaduto nei giorni scorsi è condivisibile; tuttavia, non possiamo ignorare che le modalità con cui è stata organizzata siano sbagliate. Era necessario, prima di tutto, indire un Consiglio comunale aperto che

coinvolgesse tutte le forze politiche, sociali ed economiche della città per discutere insieme la situazione e lanciare una manifestazione, poiché solo da un confronto aperto e trasparente sarebbe stato possibile costruire una marcia davvero rappresentativa dell’intera comunità", si legge in una nota.

"Invece, si è scelto di procedere in modo unilaterale, proponendo di far parlare esclusivamente i capigruppo consiliari, presumendo che rappresentino tutti i

cittadini e tutte le cittadine. La legalità non è una questione riservata esclusivamente ai Consiglieri comunali. È, invece, una battaglia che richiede il contributo di tutte le forze vive della comunità, non solo di quelle rappresentate in Consiglio comunale. Per questo motivo, è ancora più grave l’esclusione di realtà fondamentali che da anni sono in prima linea nella lotta per la giustizia e il sostegno alle vittime del crimine attraverso attività culturali, commemorative ed educative e promuovendo numerose iniziative nelle scuole ebolitane sensibilizzando i giovani e le giovani sui temi della legalità e dell’impegno civile contro l’illegalità. Ignorare queste voci significa perdere un’occasione preziosa per costruire un fronte davvero comune contro fenomeni di criminalità e degrado", proseguono gli esponenti politici ebolitani.

"A tutto questo si aggiunge la decisione infelice di organizzare la marcia il 29 novembre, giorno in cui si terrà lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL.

È incomprensibile scegliere una data che inevitabilmente rischia di ridurre la partecipazione e sovrapporsi a una protesta che coinvolge molti lavoratori e

lavoratrici della città. La legalità è una battaglia di tutti e tutte e non può diventare un’occasione di propaganda, escludendo tra l’altro voci e contributi essenziali.

Una manifestazione su una tematica così importante deve nascere da un percorso realmente inclusivo e partecipativo, altrimenti si riduce a un esercizio di

autoreferenzialità che ne svuota il significato. Eboli merita un percorso di legalità condiviso e aperto, in cui nessuno venga escluso".