Emergenza furti a Sarno, Sirica (FDI): l’Esercito per proteggere i cittadini "Le segnalazioni e le immagini provenienti dai residenti documentano una realtà preoccupante"

"Negli ultimi giorni, la città di Sarno sta vivendo una situazione di crescente insicurezza a causa di un'escalation di furti che sta gettando i cittadini in uno stato di paura e incertezza. Le segnalazioni e le immagini provenienti dai residenti documentano una realtà preoccupante, in cui la sicurezza delle abitazioni e dei quartieri sembra seriamente compromessa". A denunciarlo Enrico Sirica, consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che ha voluto esprimere con fermezza la sua preoccupazione e richiamare l’attenzione delle autorità competenti:"Non possiamo accettare che i nostri concittadini vivano nel terrore di lasciare le proprie case. È necessario intervenire con decisione per garantire la sicurezza sul territorio. Serve una presenza costante delle forze dell’ordine e, se necessario, l’impiego dell’esercito e di mezzi straordinari come elicotteri per sorvegliare e contrastare questi fenomeni criminali", ha detto.



Sirica ha sottolineato come la situazione non sia più sostenibile e richiede un’azione immediata: "Da tempo stiamo denunciando questa emergenza, ma i nostri appelli sembrano cadere nel vuoto. Non possiamo più tollerare che Sarno venga lasciata sola. Bisogna riportare la città alla normalità e garantire ai cittadini la serenità che meritano".



L’esponente di Fratelli d’Italia ha concluso lanciando un appello ai vertici istituzionali: "Chiediamo un intervento straordinario e tempestivo del ministero dell’Interno e delle autorità regionali affinché Sarno non venga abbandonata. È il momento di agire per mettere fine a questo clima di insicurezza".