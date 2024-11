Furti a Sarno, sindaco Squillante: "Denunciare per supportare forze dell’ordine" "Momento di difficoltà non si trasformi in un'occasione per fare sciacallaggio politico"

“Il particolare momento di difficoltà che la nostra città sta vivendo dovuto ai furti che si stanno verificando non deve assolutamente trasformarsi in un’occasione per fare sciacallaggio politico e garantire un po' di visibilità mediatica". Così il sindaco di Sarno Francesco Squillante che ha continuato: "Innanzitutto, voglio rassicurare i cittadini circa l’impegno di tutte le forze dell’ordine. Stanno lavorando incessantemente e presidiando il territorio in tutte le ore della giornata. Il territorio è vasto, e non è possibile garantire la presenza costante di una pattuglia sotto ogni abitazione..

Mi preme sottolineare a tal proposito l’importanza della denuncia formale. Dai dati disponibili, forniti dalle forze dell’ordine, purtroppo, il numero di furti risulta addirittura inferiore rispetto allo scorso anno. I video, le foto, le segnalazioni postate esclusivamente sui social ma che non diventano oggetto di denuncia formale presso le caserme limitano fortemente le operazioni di intervento delle stesse forze dell’ordine e anche delle istituzioni. Chiedo a tutti, pertanto, la massima collaborazione nel segnalare qualsiasi persona, veicoli sospetti o nel denunciare furti o tentativi immediatamente alle forze dell'ordine. I social non sono sufficienti per far avanzare le indagini. Polemizzare non aiuta così come non aiuta lanciare appelli e comunicati che hanno come unico effetto quello di alimentare la preoccupazione dei cittadini.

Ribadisco inoltre la mia preghiera a non affidarsi alla giustizia sommaria perché non farebbe altro che mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini e intralciare il lavoro delle forze dell'ordine.

Con mio enorme rammarico leggo dichiarazioni da parte di qualche consigliere comunale di opposizione che vanno in direzione diametralmente opposta al concetto di sicurezza dei cittadini ma che danno esclusivamente l'idea di una mancata visione e consapevolezza di come si stiano affrontando le problematiche della nostra città.

Chi ritiene che le iniziative autonome dei cittadini, la creazione dei gruppi di sorveglianza siano la soluzione, facendola passare per cittadinanza attiva, non ha contezza assoluta di quello che dice e del pericolo a cui espone i cittadini. Il mio impegno e quello dell’amministrazione sono costanti e condotti ai massimi livelli di attenzione. Tutte le decisioni e i tavoli tecnici sulla sicurezza avvengono in comune. Se qualche consigliere di opposizione ritiene di dover ricevere l’invito per farne parte può tranquillamente continuare a stare comodamente seduto sulla sedia e a dispensare, altrettanto comodamente, consigli sui social visto che ha il tempo per farlo.

Amministrare una città è un atto di responsabilità che richiede sacrificio. Noi siamo accanto ai nostri cittadini sempre. Gli slogan e i post acchiappa like li lasciamo a chi fa altro”. Ha concluso il sindaco Francesco Squillante.