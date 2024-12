Montecorice, rivive la magia del Presepe Vivente Appuntamento nei giorni 14 e 15 dicembre nel borgo del Cilento

Spettacolari scene presepiali arricchite da canti, danze e la presenza di personaggi della Natività interpretati da abitanti e volontari nei panni di angeli, pastori e artigiani. Il borgo di Montecorice, nel cuore del Cilento, si prepara a ospitare la terza edizione del “Presepe Vivente” in programma nei giorni 14 e 15 dicembre.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Montecorice, è resa possibile grazie alla collaborazione delle associazioni Actor Sud e Il Contrappasso, e alla partecipazione di tanti cittadini che, con passione, curano scenografie e rappresentazioni.

I vicoli del borgo si trasformeranno in un affascinante spettacolo teatrale itinerante, animato da danze e canti che rievocano l’atmosfera della Natività. Abitanti e volontari, nei panni di angeli, pastori, artigiani e dei principali personaggi del presepe, faranno immergere il pubblico nel vero spirito natalizio.

L’inaugurazione ufficiale, il 14 dicembre alle 17.15, sarà affidata a monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, che darà il via alla manifestazione con la benedizione e il simbolico taglio del nastro. Tra le novità di quest’anno, i visitatori potranno godere di un’atmosfera ancora più ricca grazie ai mercatini natalizi, alle degustazioni di specialità tipiche e alle sorprendenti esibizioni di artisti di strada che animeranno le serate.

“Il Presepe Vivente di Montecorice è per noi molto più di un evento: è un momento di condivisione e di valorizzazione della nostra comunità e delle tradizioni che ci uniscono. Vedere il borgo trasformarsi in un teatro a cielo aperto, animato dalla passione dei volontari e dalla partecipazione attiva degli abitanti, è una grande emozione. – spiegano gli organizzatori - Quest’anno, con la terza edizione, vogliamo offrire ai visitatori non solo un’immersione nella magia della Natività, ma anche un’esperienza arricchita da novità come i mercatini natalizi e le esibizioni degli artisti di strada. È il nostro modo di celebrare il Natale, con il cuore e con il desiderio di accogliere tutti in un’atmosfera calda e autentica. Ringraziamo il Comune di Montecorice, le associazioni Actor Sud e Il Contrappasso, e ogni singola persona che con impegno e dedizione rende possibile questo evento. Vi aspettiamo con entusiasmo per vivere insieme questa magia natalizia”.

Per garantire una visita fluida e piacevole, l’evento sarà articolato in più turni nelle due giornate. I turni sono previsti alle 17:30, 18:15, 19:00, 19:45; 20:30 e 21:15.

E’ obbligatoria la prenotazione per partecipare alla rievocazione del Presepe Vivente. Per ulteriori info e prenotazioni: 3713160516 - 3381701521