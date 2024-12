Mobilità sostenibile a Sarno: Sirica chiede colonnine per auto elettriche Da istallare nei punti strategici della cittadina

A Sarno si torna a parlare di mobilità elettrica e di infrastrutture sostenibili, ma la realtà sembra essere in ritardo rispetto alle buone intenzioni. Nonostante si sia già discusso in passato dell’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche, ad oggi sul territorio comunale non si vedono risultati concreti.



A rilanciare la questione è Enrico Sirica, consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, con una proposta che punta a colmare questa lacuna. Sirica suggerisce di installare colonnine nei punti strategici di Sarno, a partire dall’area pubblica nei pressi della casetta dell’acqua. “Quella zona è perfetta per accogliere infrastrutture di questo tipo, ma è solo un primo passo: servono colonnine anche al mercatino rionale, in piazza Duomo ad Episcopio, in piazza De Crescenzo a Lavorate e davanti agli scavi di Foce”, dichiara il consigliere comunale.



L’idea, secondo Sirica, è semplice ma necessaria: “La mobilità elettrica non è più una possibilità per pochi, ma una realtà che anche Sarno deve abbracciare. È tempo di passare dalle parole ai fatti e dare ai cittadini l’opportunità di scegliere un futuro più sostenibile”.



Ora, l’obiettivo è spingere l’amministrazione comunale a collaborare con enti pubblici e privati, sfruttando fondi regionali o nazionali per la transizione ecologica. “L’assenza di colonnine - conclude Sirica - rappresenta un ritardo che non possiamo permetterci. Sarno ha bisogno di infrastrutture moderne per diventare una città più green e al passo coi tempi”.