Pagani: ultra65enni a teatro gratis il prossimo 9 gennaio possono presentare domanda entro il 18 dicembre ad Azienda Consortile Agro Solidale

A teatro gratis il prossimo 9 gennaio a Pagani: gli ultra65enni paganesi possono presentare domanda entro il 18 dicembre ad Azienda Consortile Agro Solidale per la partecipazione al progetto “Teatro Inclusivo”.

Il progetto fortemente voluto dal delegato alle Politiche Sociali Gaetano Cesarano - Consigliere comunale di Pagani e Valentina Oliva - Assessore del Comune di Pagani delegata agli eventi, è destinato alle persone anziane 65enni autonome ed autosufficienti residenti nel Comune di Pagani.

È consentita la partecipazione del coniuge anziano/a autonomo/a ed autosufficiente presente nello stato di famiglia. La

partecipazione degli anziani all’iniziativa è gratuita.

Il modulo di domanda è disponibile presso lo sportello del Segretariato Sociale del Comune di Pagani (SA) ed è scaricabile dal sito web: www.agrosolidale.it dell’Azienda Consortile Agro-Solidale.

Sarà redatta una graduatoria articolata per singolo Comune. L’ammissione degli anziani all’iniziativa sarà effettuata dopo la valutazione delle istanze secondo i criteri di priorità e l’attestazione dell’ISEE ordinario di seguito elencati. È previsto lo scorrimento della graduatoria nel caso non si raggiunga il numero previsto o nel caso di rinunce. Il modulo di domanda e tutta la documentazione richiesta, cioè attestazione ISEE ordinario in corso di validità, copia della Carta di Identità e copia del Codice Fiscale del richiedente (eventualmente copia della Carta di Identità e copia del Codice Fiscale del coniuge qualora interessato all’iniziativa) dovranno essere consegnati presso il Segretariato Sociale del Comune di Pagani (SA) entro il 18/12, oppure inviati a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agrosolidale@pec.it.