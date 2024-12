Sarno, emergenza sicurezza: potenziamento con vigilanza privata Franco Annunziata: "Ritengo che il nuovo incarico sia giusto e necessario"

L’emergenza sicurezza a Sarno, tra rapine e furti, ha spinto l’amministrazione comunale ad affidare nuovamente un incarico a due ditte cittadine del settore della vigilanza. Stavolta, per un impegno complessivo di circa 40 mila euro, i vigilanti sono operativi dal 23 novembre scorso e continueranno fino al prossimo 6 gennaio, con il compito di supportare la polizia municipale attraverso pattugliamenti nelle zone periferiche, tra cui Foce, Episcopio e Lavorate.



Franco Annunziata, già consigliere comunale di Sarno e consigliere provinciale, si dice favorevole al provvedimento, pur non dimenticando le critiche mosse in passato.



“La scorsa estate, quando l’amministrazione affidò un incarico simile alle stesse ditte, per un importo di 15mila euro, fui molto critico. Ritenevo che fosse una misura superflua e mal giustificata", ha detto.



Questa volta, però, la situazione è diversa. "L’emergenza rapine e furti ha raggiunto livelli preoccupanti, e ritengo che il nuovo incarico sia giusto e necessario. Potenziare la sicurezza con pattugliamenti nelle zone periferiche è un segnale concreto di attenzione ai problemi della comunità", ha affermato Annunziata.



L'ex consigliere comunale ha inoltre auspicato che l’impegno delle vigilanze sia parte di un più ampio piano per la sicurezza urbana: “È fondamentale che questi interventi siano ben coordinati con le forze dell’ordine e che i cittadini vedano risultati tangibili. La sicurezza è un diritto, e ogni risorsa impiegata per proteggerla deve essere valorizzata al massimo”.