Baronissi insieme alla Fondazione Telethon in campo per la ricerca scientifica Giornata interamente dedicata alla condivisione e alla solidarietà

Baronissi si unisce per una nobile causa: domenica 15 dicembre 2024, Casa Villari ospiterà “Baronissi Solidale”, una giornata interamente dedicata alla condivisione e alla solidarietà, con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie rare e quella contro il cancro. Un appuntamento che unisce cultura, gastronomia e intrattenimento per ricordarci che ogni gesto di generosità può fare la differenza. L'iniziativa - promossa in collaborazione con la Fondazione Telethon, l’AIRC, con l’adesione della Pro Loco Baronissi APS, l’Hosteria “La Brocca di Tizio” e Irno Comix - si snoderà attraverso una serie di attività aperte a tutta la comunità. Dalle visite guidate organizzate dalla Pro Loco Baronissi APS (10:30-12:00 e 17:30-19:00) al pranzo solidale delle 13:00 a cura dell’Hosteria “La Brocca di Tizio”, fino alla tombolata serale con degustazioni alle 19:00 in compagnia di Irno Comix, ogni momento sarà pensato per promuovere la solidarietà e il sostegno alla ricerca.

«Investire nella ricerca è un atto di responsabilità verso il futuro. Ogni euro destinato alla ricerca scientifica rappresenta un passo verso soluzioni innovative per le sfide che l’umanità deve affrontare, dalla cura delle malattie ai cambiamenti climatici, fino al miglioramento della qualità della vita. Sostenere la ricerca oggi è garantire un domani migliore!», ha dichiarato Maria Chiara Barrella, Assessora alle Politiche Sociali.

«La ricerca aiuta la vita. Baronissi Solidale è un esempio concreto di come la nostra comunità sappia unirsi per un obiettivo comune. Questo evento testimonia il valore della condivisione e della partecipazione attiva: ogni piccolo gesto, ogni donazione, contribuisce a costruire un futuro più giusto e più prospero per tutti. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata e invito tutti i cittadini a partecipare numerosi. Sostenere Telethon e Airc contribuisce a rendere le cure efficaci dei nostri ricercatori sempre fruibili per ogni persona che ne abbia bisogno. L’impatto delle donazioni aiuta nel supporto dei due istituti d'eccellenza Telethon, il Tigem di Pozzuoli (Napoli) e il SR-Tiget di Milano, ei migliori progetti di ricerca su tutto il territorio italiano. Soprattutto vuol dire essere al fianco dei pazienti e delle loro famiglie, offrendo speranze, risposte, diagnosi e la possibilità di terapie all'avanguardia», ha aggiunto la Sindaca Anna Petta.

Ogni euro raccolto durante Baronissi Solidale sarà destinato alla ricerca scientifica, un investimento che migliora concretamente la vita delle persone e rappresenta una speranza per le prossime generazioni. L’appuntamento è quindi fissato per domenica 15 dicembre, Casa Villari, Sava di Baronissi. Partecipiamo, doniamo, crediamo nel potere della solidarietà.