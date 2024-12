Cava de' Tirreni, stop ai mezzi pesanti sulla ex Statale 18 Il sindaco Servalli: "La situazione non era più tollerabile"

È stata pubblicata dal Comune di Cava de' Tirreni l’ordinanza che impone il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulla ex Statale 18 anche per il transito da sud a nord. Nei prossimi giorni sarà approntata la relativa segnaletica. In pratica tutti i tir che generalmente provengono da Salerno e che attraversano la rete stradale cavese dovranno percorrere obbligatoriamente percorsi alternativi come le autostrade A3 e A30 per raggiungere le loro destinazioni finali nell’Agro Nocerino Sarnese o nell’hinterland napoletano, dalle ore 7 alle 20 nei periodi di vigenza dell’ora solare e dalle ore 7 alle 24 nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Ad eccezione dei soli veicoli che hanno origine e destinazione nel territorio comunale.

Il provvedimento si aggiunge al divieto in vigore dal 1999 di circolazione dei tir sulla direttrice nord-sud del centro abitato oltre a quello di divieto di circolazione ed uscita degli autocarri superiori a 3,5 tonnellate dal casello autostradale A3 che si devono recare verso Nocera Inferiore.

“Negli anni è aumentato notevolmente il flusso dei tir che attraversavano il nostro territorio - afferma il Sindaco Vincenzo Servalli - e non era più tollerabile sia per le implicazione di carattere ambientale che per i rallentamenti alla circolazione veicolare che causavano nel centro urbano, già sottoposto ai disagi dal traffico delle auto. Oltretutto non è neppure giustificabile l’attraversamento di mezzi pesanti sulla rete viaria interna al posto dell’autostrada, dovendo raggiungere destinazioni fuori dal nostro territorio”.