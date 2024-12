Asmel acquista 1.000 copie del libro Il Vento tra le mani di Dario Vassallo Verranno distribuite ad altrettanti amministratori locali

ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, ha acquistato 1.000 copie del libro Il Vento tra le mani. Vita politica del Sindaco Pescatore di Dario Vassallo per distribuirle ad altrettanti amministratori locali. Un gesto unico nel panorama italiano, che rende omaggio ad Angelo Vassallo, figura simbolo di politica al servizio del bene comune, e mira a diffondere il suo messaggio di impegno e responsabilità tra le comunità locali. La presentazione ufficiale dell’edizione speciale del libro, curata da IOD Edizioni su richiesta di ASMEL, si terrà durante il Forum ASMEL 2024, intitolato “L'Autonomia Differente. Rafforzare i Comuni, Ridurre la burocrazia”, lunedì 16 dicembre presso il prestigioso Palazzo Caracciolo di Napoli, in Via Carbonara 112.

“Questo progetto è un omaggio straordinario al Sindaco Pescatore—ha dichiarato Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore e autore del libro—e rappresenta un passo significativo per portare il messaggio di Angelo in 1.000 Comuni italiani. Attraverso questo libro, Angelo Vassallo potrà simbolicamente entrare nelle case dei nostri amministratori locali, ispirandoli a un futuro politico basato sulla cultura del bene comune.”

ASMEL, che oggi rappresenta 4.500 enti locali italiani, si è distinta per aver compreso pienamente l’importanza del messaggio di Il Vento tra le mani. “Non conosco personalmente nessuno in ASMEL—ha sottolineato Dario Vassallo—e proprio per questo la loro iniziativa assume un valore ancora più profondo: hanno colto il significato universale di questa storia, senza alcuna spinta personale. Non credo che in Italia si sia mai visto un ente acquistare 1.000 copie di un libro in un’unica volta. Questo dimostra che è in atto una vera rivoluzione culturale che parte dai Comuni, e ASMEL è il motore di questo cambiamento.”

La distribuzione del libro rappresenta un simbolo di rinascita culturale e politica. “Questo è ciò che avevo scritto mesi fa: ‘Questo libro entrerà nella storia di questo Paese.’ Oggi vedo questa visione prendere forma,” ha aggiunto il Presidente della Fondazione. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ringrazia ASMEL per questo straordinario tributo e per l’impegno nel diffondere il messaggio di Angelo Vassallo tra gli amministratori locali italiani.

“Semplicemente, grazie ASMEL,” ha concluso Dario Vassallo. “Il vostro gesto rappresenta una testimonianza concreta di come il ricordo e l’esempio del Sindaco Pescatore possano lasciare il segno e ispirare un futuro migliore.”