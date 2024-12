Castellabate per la prima volta festeggia il Capodanno in piazza Musica e intrattenimento con "Riviviamo gli anni 90"

Per la prima volta il Comune di Castellabate festeggerà il nuovo anno in piazza. La magia del Capodanno, nella notte più attesa, si vivrà con una straordinaria serata di musica e divertimento in compagnia di uno show party di grande successo “Riviviamo gli anni 90”. L’appuntamento è per il 31 dicembre, a partire dalle ore 23.59, nella centralissima Piazza Lucia, nella frazione di Santa Maria. Un appuntamento imperdibile che permetterà a tutta la comunità di celebrare insieme l’arrivo del 2025, trasformando il cuore del paese in un palcoscenico di emozioni e puro intrattenimento gratuito. Un format, promosso dall’Amministrazione Comunale in sinergia con la locale associazione “Musicalmente”, unico e sensazionale nel suo genere, con musiche e successi indimenticabili degli anni 90, tanta animazione e splendide coreografie che regaleranno un’atmosfera suggestiva che saprà sicuramente incantare e coinvolgere il pubblico presente.

“Dopo un ricco e gradito programma di eventi che ha caratterizzato tutto il 2024, vogliamo chiudere l’anno con un altro grande appuntamento. Per la prima volta il Capodanno si festeggerà tutti insieme e in maniera gratuita in Piazza Lucia. Era una manifestazione che avevamo intenzione di organizzare da tempo e finalmente ci siamo riusciti. Sarà più di una semplice festa, un’occasione per vivere insieme la gioia dell’arrivo del nuovo anno, immergendosi in un’atmosfera di comunità, musica e spettacolo con una Castellabate sempre viva e attraente per cittadini e turisti”, sottolinea il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Con un format come Riviviamo gli anni 90 accontenteremo tutto il pubblico, dai più giovani a intere famiglie che vorranno iniziare il nuovo anno con quella musica che ha segnato generazioni e ha scritto la storia. Un Capodanno diverso ed originale che darà manforte anche alle attività commerciali del territorio per una notte davvero magica. Il tutto sempre grazie alla sinergia con le Associazioni locali, come Musicalmente”, rimarca il Consigliere all’Associazionismo, Gianmarco Rodio.

“Uno spettacolo unico che vedrà Castellabate protagonista anche nella notte più bella dell’anno. Una manifestazione che riunirà insieme tutta la popolazione in un clima di grande festa. Si tratta di un evento che l’Amministrazione Comunale ha voluto fortemente, per i più giovani ma non solo”, afferma il Consigliere allo Spettacolo, Clemente Migliorino.