Condotta antisindacale del Comune di Agropoli: vittoria della Fp Cgil Salerno Grande soddisfazione per la recente sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania

La FP CGIL esprime grande soddisfazione per la recente sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che ha riconosciuto la condotta antisindacale del Comune di Agropoli. La decisione del Giudice, basata sulle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, rappresenta un'importante vittoria per i diritti dei lavoratori e per il rispetto delle regole contrattuali.

Siamo soddisfatti perché questa sentenza conferma l'importanza del rispetto delle procedure di consultazione previste dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Funzioni Locali. La deliberazione n. 318/2022, adottata unilateralmente dall'amministrazione Mutalipassi senza il dovuto confronto con le rappresentanze sindacali, è stata giustamente contestata. La delibera riguardava la graduazione delle retribuzioni di posizione senza il dovuto confronto con le rappresentanze sindacali.

Il Tribunale ha riconosciuto che tale comportamento è idoneo a ledere i diritti sindacali e la libertà di associazione.

"Per la FP CGIL, il rispetto delle regole contrattuali è un principio fondamentale. Continueremo a difendere questi principi in ogni ente, a tutela dei diritti dei lavoratori. La trasparenza e la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e i sindacati non sono solo formalità, ma elementi essenziali per garantire relazioni sindacali corrette e rispettose. La FP CGIL Salerno continuerà a vigilare e a intervenire in ogni sede per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle regole contrattuali. Questa vittoria è un segnale chiaro che non tollereremo comportamenti antisindacali e che continueremo a lottare per la giustizia e la trasparenza nelle relazioni sindacali", Antonio Capezzuto e Alfonso Rianna Seg.Gen e Seg.Prov.le Fp Cgil Salerno.