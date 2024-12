Bracigliano, mancano i medici di base: appello del gruppo Radici "Pronti a partecipare ad un tavolo istituzionale per offrire il nostro contributo"

Nell’ultimo periodo, un argomento finito al centro del dibattito pubblico e politico istituzionale è quello della carenza di medici di base. Un disagio che affligge anche la comunità di Bracigliano, al pari di altri Comuni limitrofi, sia sul fronte della Valle dell’Irno che su quelli dell’Agro-nocerino.

Il gruppo “Radici” di Bracigliano, attraverso i propri esponenti, che hanno potuto constatare in prima persona le effettive difficoltà in cui si trovano numerose famiglie del territorio che non sanno a quale medico di base essere affidate, intende farsi portavoce delle istanze dei cittadini, mettendo a disposizione le proprie energie per la risoluzione di un problema molto sentito.

“Purtroppo - spiegano i consiglieri del gruppo “Radici” - la carenza di medici di base nei Comuni dell’Irno e dell’Agro si è trasformata in una vera e propria emergenza socio-sanitaria. La categoria più colpita da questo disagio è quella degli anziani, soprattutto quelli non automuniti, che hanno difficoltà a raggiungere altri territori per recarsi negli studi medici”. “Infatti - continuano i membri di “Radici” - diverse famiglie, compresi gli anziani, per ottemperare alla mancanza di medici di base, il cui numero è diventato ancora più ridotto a seguito del pensionamento di alcuni storici professionisti del settore, sono costretti a recarsi altrove, con non poche difficoltà. Se dovesse essere convocato un tavolo interistituzionale, noi siamo pronti a partecipare per offrire il nostro contributo di idee al fine di rimuovere tale disagio”.

A Fisciano, come a Baronissi e in altri Comuni, i sindaci hanno presentato lettere di diffide all’Asl per chiedere un intervento ad horas che potesse ripristinare lo status quo ante di un servizio come quello dei medici di base, indispensabile per tutti i cittadini.