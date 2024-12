Dati flop per la raccolta differenziata a Pagani, consiglieri Italia Viva: grave "E' sintomatico di una gestione amministrativa inefficace"

I dati pubblicati da Legambiente sulla raccolta differenziata collocano il Comune di Pagani all’ultimo posto in Campania, con un tasso del 15,8%. Una situazione che Anna Rosa Sessa e Santino Ruggiero, consiglieri comunali di Italia Viva, definiscono estremamente grave e sintomatica di una gestione amministrativa inefficace. Secondo i consiglieri comunali, il risultato negativo è il frutto di anni di immobilismo e mancanza di una strategia chiara per affrontare la crisi nella gestione dei rifiuti.



"Non possiamo accettare che Pagani si collochi in fondo alla classifica regionale dei Comuni Ricicloni", afferma Anna Rosa Sessa. "Si tratta di un dato umiliante che non riflette né il potenziale della nostra città né le risorse spese in questi anni per migliorare il servizio. È evidente che qualcosa non funziona e che l’attuale amministrazione comunale non ha saputo affrontare questa problematica con la serietà che merita".



Sessa e Ruggiero criticano il sindaco Lello De Prisco per il suo atteggiamento ottimista, considerandolo fuori luogo rispetto alla gravità della situazione. "Non è il momento di cercare scuse", dichiara Santino Ruggiero. "La costituzione del Sad non può essere utilizzata come alibi per giustificare anni di inefficienze. Se il Sad non è operativo, il Comune avrebbe dovuto agire con più determinazione molto prima, invece di limitarsi a indire una gara ponte solo adesso, a emergenza conclamata".



I consiglieri comunali evidenziano come l’ultimo posto in Campania non sia solo un dato statistico, ma un problema concreto per la qualità della vita dei cittadini paganesi e per l’immagine della città. "Pagani non può essere ricordata solo per queste classifiche negative", continua Sessa. "La raccolta differenziata non è solo una questione ambientale: è un segnale di civiltà e di rispetto verso il territorio e verso le future generazioni. Non possiamo accettare di essere il fanalino di coda in Campania".



Italia Viva Pagani chiede all’amministrazione comunale un cambio di passo immediato. "Pretendiamo trasparenza e risultati", aggiunge Ruggiero. "Non ci accontentiamo di proclami o promesse, vogliamo conoscere i dettagli del piano operativo per invertire questa tendenza disastrosa. I cittadini paganesi meritano risposte chiare e azioni concrete, non giustificazioni tardive o interventi frammentari".



I consiglieri comunali di Italia Viva concludono invitando il sindaco e la sua amministrazione ad assumersi pienamente le proprie responsabilità. "Pagani può e deve risollevarsi", dichiara Sessa. "Ma ciò sarà possibile solo con una guida amministrativa che sappia affrontare le sfide senza alibi, adottando soluzioni innovative e lavorando con serietà per il bene della comunità"