Raccolta giocattoli destinati al reparto Pediatrico del Villa Malta di Sarno A organizzarla l'associazione di Protezione Civile "Il Saro"

L'associazione di Protezione Civile Il Saro, recentemente costituita, con sede in Sarno, per il primo Natale ha voluto donare un sorriso ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell' Ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno.

"Il futuro è nelle mani dei giovani" è così che il Presidente, Angelo Raimo, ha voluto portare un dono ai piccoli pazienti del nosocomio.

"La raccolta sarà organizzata dai nostri volontari", spiega il presidente Angelo Raimo, "potete contattarci tramite i nostri canali social e personalmente provvederemo al ritiro presso le abitazioni.

La consegna sarà effettuata il giorno di Natale, - continua il presidente - , saremo noi, accompagnati da Babbo Natale, a portare i doni. Confidiamo nel buon cuore dei cittadini Sarnesi e non per un ottima riuscita dell'iniziativa".