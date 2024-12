Cava chiude i conti con il terremoto: nell'area ex containers ecco il parcheggio Un'opera da quasi 2 milioni di euro che ha riqualificato il quartiere di Pregiato

Sarà inaugurata venerdì prossimo 20 dicembre, alle ore 15, la nuova strada di collegamento tra via Luigi Ferrara e via Arti e Mestieri e l’area parcheggio e di interscambio alla frazione Pregiato al servizio del campo sportivo e del futuro Palaeventi, alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli e la con la benedizione di don Luigi Grimaldi, parroco di Pregiato.

Un’opera, finanziata con quasi 2 milioni di euro, che ha riqualificato l’area degradata dove sorgeva il più grande campo containers post terremoto ’80 della città, che è stata completamente bonificata anche dalle tonnellate di amianto dei prefabbricati. Il nuovo parcheggio ha una estensione di 7800 mq con 250 posti auto e stalli per lo stazionamento di autobus, inoltre, sono stati realizzati spazi verdi attrezzati per la socializzazione, con uno sguinzagliatoio per cani e un parco giochi per bambini.

“Una inaugurazione importante – afferma il sindaco Vincenzo Servalli – frutto di un percorso complicato e pieno di difficoltà. Non rinunziamo ad un completamento totale dell’area attraverso la realizzazione del Palaeventi che resta un obiettivo della città”.

La cerimonia di intitolazione della nuova strada e del piazzale antistante il Pala Eventi a Franco Troiano è prevista per il giorno 11 gennaio 2025; per quella data saranno installati anche i totem che ricorderanno i grandi concerti con le più grandi star della musica mondiale che hanno tenuto concerti a Cava de’ Tirreni.