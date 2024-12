Cava de' Tirreni: inaugurata la nuova strada di Pregiato Ha ridisegnato la viabilità della zona

Inaugurata la nuova strada di Pregiato e tutta l'area completamente riqualificata dell' ex campo prefabbricati di 7800 mq con area giochi per bambini, per i cani, un campo di bocce, giardini ed alberi, 250 posti per auto e autobus a servizio del campo sportivo e del Pala Eventi per il quale continuano le attività per il definitivo completamento.

Nonostante l'inclemenza del tempo il Sindaco Vincenzo Servalli ha tagliato il nastro che ha aperto di fatto al traffico veicolare la nuova strada che ha anche ridisegnato la viabilità della zona. Il Parroco don Luigi Grimaldi ha officiato la benedizione alla presenza di Assessori Consiglieri comunali e una folta rappresentanza di residenti della frazione. "Sono particolarmente contento - afferma il Sindaco Servalli - perché riconsegniamo alla città e a Pregiato un'area che era di degrado, di sofferenza per 40 anni per chi abitava i prefabbricati e che oggi è soprattutto un luogo di verde e socializzazione. A due passi, oltretutto dalle palazzine che chiamavamo colorate e che oggi abbiamo completato ristrutturato dando dignità a chi ci abita ed inoltre è in corso la cantierizzazione dei lavori di recupero dell' ex asilo Pastore e proseguono i lavori di completa ristrutturazione della scuola Simonetta Lamberti".