Bracigliano, lunedì riapre il Centro Sociale con il concerto de "I Filarmonici" Il sindaco Pagano: “Un altro obiettivo raggiunto dalla nostra squadra"

Con il concerto de "I Filarmonici" di Bracigliano, lunedì 23 dicembre alle ore 20, si terrà ufficialmente la riapertura del Centro Sociale di Roccapiemonte, al termine degli interventi di riqualificazione effettuati dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Carmine Pagano. “Un altro obiettivo raggiunto dalla squadra amministrativa con cui ho l’onore di collaborare, grazie all’ottimo lavoro degli uffici comunali, dell’assessore Anna Bruno e delle ditte che hanno lavorato senza soste per riportare il Centro Sociale alla completo riapertura. Nuove attività potranno essere effettuate d’ora in avanti, rafforzando ancor più le iniziative sociali, quelle formative e con le associazioni che potranno fruire degli spazi di questa storica struttura cittadina. Sono veramente felice, perché mentre qualcuno fa polemiche e crea inutili imbarazzi alla comunità, noi lavoriamo senza un attimo di pausa per il bene di Roccapiemonte. Invito tutti i cittadini a partecipare al concerto di lunedì sera per visitare il nuovo Centro Sociale e scambiarci gli auguri di buone feste”, ha detto il sindaco Pagano.