Baronissi: auguri e solidarietà alla Casa di Riposo San Francesco da Paola In un periodo come questo l’abbraccio che vogliamo dare ai nostri anziani è ancora più grande

Questa mattina la Sindaca di Baronissi Anna Petta, insieme all'Assessora alle Politiche Sociali Maria Chiara Barrella e parte dell’amministrazione Comunale, ha fatto visita alla Casa di Riposo "San Francesco da Paola" di Saragnano, portando auguri e regali natalizi agli ospiti della struttura. Ad accompagnarle, anche una delegazione dell'amministrazione comunale, per un momento di vicinanza e solidarietà verso una delle realtà più significative per l'assistenza agli anziani della città.

"Essere una comunità significa sentirsi uniti, e in un periodo dell’anno come questo, l’abbraccio che vogliamo dare ai nostri anziani è ancora più grande e intenso. Fin dal primo giorno del nostro insediamento, il legame con le persone più anziane della città è stato sempre intenso e pieno di significato. Il Natale ci ricorda l'importanza dello stare insieme e del senso di famiglia. I nostri nonni tramandano una sapienza antica: sono la nostra memoria, la nostra casa e l'identità collettiva su cui si fonda la nostra comunità. La nostra attenzione verso queste realtà di sostegno è sempre molto alta: nel nostro bilancio, la voce sul sociale viene anno dopo anno rafforzata. Oggi è il momento del raccoglimento, della riflessione e della solidarietà, che vogliamo dimostrare in questo modo speciale. Ci tenevo particolarmente ad augurare ai nostri anziani un Buon Natale e un Buon Anno a nome mio e dell’amministrazione. Li ho salutati tutti, ringraziandoli per l’impegno di una vita che ha contribuito a far crescere la nostra città. Inoltre, un sincero augurio e un ringraziamento di cuore va al personale e agli operatori che con dedizione e passione si prendono cura delle persone, offrendo sostegno e conforto attraverso gesti, parole e sorrisi. Questi giorni di festa sono tornati a essere momenti di incontro: abbiamo riscoperto il valore dello stare insieme e della condivisione. Non diamo mai per scontata la bellezza di un abbraccio o di una stretta di mano, che rappresentano gioie e valori di cui dobbiamo fare tesoro." A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta, al termine della visita.

“È stato un bel momento che ha suscitato tanti sorrisi e felicità. Ringraziamo tutti per la calorosa accoglienza e rivolgiamo uno speciale augurio a tutti gli anziani che passeranno il Natale circondati dall'affetto delle persone che si prendono cura di loro. Insieme a loro ci sarà il personale dedicato, che, come sempre, sarà al loro fianco anche durante le festività. Un ringraziamento speciale va a loro, così come a tutti gli operatori e volontari che saranno impegnati anche nei giorni di festa”. A dirlo è l’assessora alle politiche sociali Maria Chiara Barrella, che ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione verso le fasce più fragili della popolazione, che trovano sostegno essenziale e un luogo in cui sentirsi a casa.