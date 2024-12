Atrani: "Ballando sotto la Stella", notte di Natale in musica Animazione e dj set in piazza Umberto I

Subito dopo la tradizionale Calata della stella, che da 144 edizioni accende la notte più incantata dell’anno in Costa d’Amalfi, appuntamento in piazzetta ad Atrani per continuare a brindare ed a scambiarsi gli auguri.



Dalle 00.45 la festa continua con “Ballando sotto la Stella”, un mix di musica, animazione Dj Set con la partecipazione di TheVoiceOfLove Rosario Sepe.

Un evento unico che unisce allegria e spettacolo per continuare a vivere l’atmosfera magica del Natale in uno dei borghi più belli d’Italia.