Cilento: costituito il gruppo di azione "Gal Pesca Magna Graecia" Il Comune capofila è Castellabate

Questa mattina, presso il Comune di Agropoli, è stato ufficialmente costituito il gruppo di azione locale per la pesca denominato “G.A.L Pesca Magna Graecia”, in attuazione della strategia di sviluppo locale (S.S.L.) Cilento, sostenibilità, garanzia e cultura alimentare, nell’ambito della programmazione Feampa Italia 2021-2027 della Regione Campania. Il Comune capofila è Castellabate con presidente il Sindaco Marco Rizzo, il vice presidente è Antonio Gentile, Sindaco di Sapri, e il Sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, quale componente pubblica, mentre per la componente privata ci sono Valerio Calabrese, Bruno Bufano, Vincenzo Tropiano e Antonio Giordano. L’obiettivo è quello di consentire lo sviluppo di un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura. Il partenariato pubblico privato che racchiude i territori costieri da Agropoli a Sapri, con ben 12 Enti pubblici e 32 soggetti Privati, è finalizzato a migliorare l’implementazione delle politiche a favore delle aree costiere e interne interessate dalla presenza di attività riguardanti il comparto ittico.

“Questo ambizioso progetto è finalmente realtà. Insieme a tutti gli amministratori del territorio e i partner privati che ne fanno parte, attueremo strategie locali volte a costituire, tra gli altri obiettivi, rapporti di relazione e collaborazione tra le istituzioni, il mondo della ricerca, il sistema della conoscenza, della consulenza e della formazione professionale, gli operatori delle filiere ittiche del territorio e delle filiere complementari, tra cui il turismo. Colgo l’occasione per ringraziare l’Assessore all’Agricoltura e Pesca della Regione Campania, Nicola Caputo, e tutto il suo staff per il supporto e la proficua collaborazione” afferma il presidente, Marco Rizzo.

“Il G.A.L Pesca Magna Graecia è una grande opportunità per tutto il nostro territorio. Quale soggetto proponente della fase preparatoria del progetto, tale gruppo di azione locale racchiude, per la prima volta, una vasta area che va da Agropoli a Sapri. Con la collaborazione di tutti svolgeremo un ruolo di coordinamento tra i molteplici soggetti di natura pubblica e privata che costituiscono il GAL Pesca, per assicurare il perseguimento delle finalità condivise derivanti dall'integrazione tra attività produttive ed altre attività locali, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali”, sostiene il Vice Presidente, Antonio Gentile.