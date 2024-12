Teggiano: il format natalizio per i bimbi "Raccontami una storia" Il Natale si trasformerà in “Fiaba del passato”

Venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio 2025, il Natale si trasformerà in “Fiaba del passato”. Evento voluto e patrocinato dal Comune di Teggiano, guidato dal sindaco Michele Di Candia, con tutti gli assessori, consiglieri e delegati, che, per questo Natale hanno voluto sponsorizzare, unitamente a Scena Teatro, eventi di assoluta qualità e rilevanza artistica per tutti. Venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio, saranno giornate dedicate ai bimbi, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 -presso il Complesso della Ss Pietà- ci saranno , senza effetti speciali, anziani ed elfi, ad attendere i più piccoli per raccontare loro le fiabe del Natale “Raccontami una Storia” evento dedicato ai bimbi con al centro la potenza del racconto e niente più. Gli attori appartengono alla compagnia di Scena Teatro e saranno diretti da Antonello De Rosa. “Solo racconti itineranti- spiega il regista De Rosa- in ogni stanza del complesso i piccoli troveranno racconta-storie che avranno il compito di stupire solo ed esclusivamente attraverso la potenza del racconto , da loro dobbiamo ripartire, dai più piccoli, rieducarli all’ascolto non immediato, fatto di letture e passato.”

Tutti gli eventi sono stati voluti e patrocinati dal Comune di Teggiano e sono ad ingresso gratuito.