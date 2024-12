Bracigliano in lutto, addio al consigliere comunale Franco Angrisani Nel 2022 era stato candidato sindaco, il cordoglio del gruppo "Radici"

Il Gruppo “Radici” di Bracigliano esprime, con profondo dolore e rammarico, le più sentite condoglianze cristiane alla famiglia Angrisani per la dipartita del loro congiunto Franco Angrisani, capogruppo del Gruppo di opposizione “Radici”, che ha a lungo combattuto con una terribile malattia. Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella con una nota hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia.

“Tutti noi del gruppo - dichiarano i membri del gruppo - e non solo, riconosciamo innanzitutto le straordinarie doti umane che hanno caratterizzato la vita di un uomo sempre dedito alla propria famiglia e ai propri affetti più cari. La politica, sua grande passione, lo ha visto protagonista nell’ultima tornata elettorale per le Amministrative di Bracigliano nell’anno 2022 nella qualità di candidato sindaco di “Radici”, individuato dall’intero gruppo quale persona più adatta per ricoprire il ruolo di primo cittadino. il gruppo “Radici”, in questo momento di grande sconforto, si unisce con affetto e solidarietà alla moglie, Maria Iannone, ai figli Raffaele e Anna Lucia, alla mamma Anna Maria, al fratello Pasquale, alle sorelle Mariacristina e Raffaella, alla nuora Giusy, ai cognati, ai nipoti ed ai familiari tutti".

I funerali si terranno giovedì 26 dicembre 204 dalla casa dell’estinto e proseguiranno per la Chiesa di San Giovanni Battista, in Bracigliano, dove alle 11 sarà celebrata la funzione religiosa.