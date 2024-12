Atrani, borgo del Natale: presepe vivente con le suggestive luminarie Il percorso si snoda lungo i vicoli e gli slarghi più iconici

Secondo ed ultimo appuntamento il 28 dicembre con il presepe vivente nel borgo più piccolo d’Italia, reso ancor più incantato dalle suggestive luminarie natalizie, dalle ore 19 alle 22.30.

La I edizione del Presepe Vivente, promossa dal Comune di Atrani in collaborazione con volontari provenienti da tutta la Costa d’Amalfi, promette di trasportare di nuovo, dopo il grande successo della prima serata, i visitatori in un suggestivo viaggio nel tempo e nella memoria antica del borgo costiero.

Il percorso, che si snoda lungo i vicoli e gli slarghi più iconici per concludersi in piazza Umberto I, vuole far rivivere, attraverso la simbologia classica del Presepe, la semplicità e la spontaneità di sentimenti ed emozioni della vita passata del borgo e non solo, ormai quasi cancellate dalla frenesia superficiale del mondo contemporaneo.

Seguire la stella, dunque, come suggeriscono gli organizzatori, consentirà di esplorare luoghi fisici talvolta poco noti anche ai residenti e, allo stesso tempo, passeggiare in dimensioni antiche in cui convivono l’incanto del tempo passato e la genuina sacralità del Natale in una narrazione emozionale che non perde mai di vista il valore escatologico della rappresentazione.