Baronissi, la Sindaca Anna Petta: "Attivato il Progetto GOL" "Un programma fondamentale per l'inclusione lavorativa"

Il Comune di Baronissi compie un importante passo avanti nel campo delle politiche sociali e attive del lavoro, attivando il Progetto GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). Questa iniziativa, finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione” e “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, rappresenta una misura chiave per favorire l’inserimento lavorativo delle fasce più deboli e contribuire alla creazione di una comunità più coesa e inclusiva.

Il Progetto GOL, realizzato in collaborazione con il Consorzio Valle dell’Irno e Mestieri Campania – Agenzia per il Lavoro, si rivolge a disoccupati, lavoratori fragili o vulnerabili, e persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Attraverso percorsi personalizzati e tirocini formativi, l’iniziativa intende migliorare le competenze professionali dei beneficiari, favorendo il loro reinserimento in un mercato del lavoro sempre più complesso e competitivo, trasformato dall’accelerazione digitale.

Tra le peculiarità del progetto spicca la possibilità, per i beneficiari, di partecipare a tirocini socialmente utili, con un rimborso mensile di 500 euro, interamente finanziato dalla Regione Campania e subordinato alla verifica dell’effettivo svolgimento del percorso.

“Baronissi si conferma in prima linea nella costruzione di politiche attive per l’inclusione sociale e lavorativa. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Valle dell’Irno e Mestieri Campania, stiamo offrendo opportunità concrete a chi ha più bisogno, dimostrando che è possibile sfruttare al meglio le risorse del PNRR per il bene della comunità. Questo progetto, che non comporta impegni economici per il Comune, ci permette di fornire risposte innovative e mirate, accompagnando i cittadini in un percorso di crescita personale e professionale.” A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

“L’attivazione del Progetto GOL rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità. In soli sei mesi, siamo riusciti a costruire un programma che risponde concretamente ai bisogni di chi si trova in situazioni di fragilità. Un programma a cui ci siamo dedicati dal primo giorno del nostro insediamento. Grazie a questo progetto, disoccupati e lavoratori vulnerabili potranno sviluppare nuove competenze, migliorare il proprio profilo professionale e tornare protagonisti del mercato del lavoro. Questo è solo il primo passo verso un sistema sociale più forte e inclusivo, per garantire dignità del lavoro e migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini.” A dirlo è l’Assessora alle Politiche Sociali Maria Chiara Barrella.

“Una delle prime attività concrete del progetto vede il coinvolgimento di alcuni beneficiari presso l’isola ecologica comunale, dove percorsi di tirocinio uniranno formazione e sostenibilità ambientale. Il Progetto GOL si configura come una vera e propria riforma delle misure attive del lavoro sviluppate dal Comune di Baronissi, orientata al re-skilling e all’aggiornamento delle competenze in risposta agli scenari economici post-pandemici e alla crescente digitalizzazione dei processi produttivi. Mestieri Campania – Agenzia per il Lavoro, partner strategico del progetto, ha messo a disposizione la propria esperienza per creare percorsi personalizzati, rispondendo in maniera efficace alle esigenze specifiche dei cittadini e alle richieste del mercato del lavoro locale. Il Comune di Baronissi, capofila del Consorzio Valle dell’Irno, non si limita ad aderire a iniziative di inclusione, ma si pone come punto di riferimento per l’implementazione di progetti sociali innovativi” -concludono-.