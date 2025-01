Pellezzano: apertura straordinaria del cimitero all'epifania “Un momento di fede, di preghiera e di vicinanza spirituale"

Anche quest’anno, per il settimo anno consecutivo, il 5 gennaio 2025, si rinnova la tradizionale apertura straordinaria del Cimitero Comunale, dalle ore 18.30 alle ore 22.30 per la visita ai defunti in occasione della notte dell’Epifania.

“Un momento di fede, di preghiera e di vicinanza spirituale – sottolinea il Sindaco Francesco Morra – affinchè tutti coloro che hanno perso delle persone possano essere idealmente vicino ai propri cari per far sentire la loro presenza e il loro affetto a conclusione di queste festività Natalizie”.

Una tradizione, inoltre, che intende trasmettere un segno di solidarietà, soprattutto nel tempo Natalizio, nel corso del quale risulta ancora più sentita e forte la mancanza di coloro che ci hanno lasciato, rendendo indispensabile un gesto di vicinanza e di attenzione nei confronti di chi soffre per la perdita dei propri cari.

“E’ una notte speciale – ha aggiunto il Primo Cittadino – nel corso della quale le preghiere di ciascun familiare, rivolte ai propri cari, si levano alte nel cielo, giungendo cariche di buone intenzioni laddove coloro che ci hanno preceduto in vita godono del riposo eterno”.

Il programma prevede, alle ore 19.00 del 5 gennaio 2025, la celebrazione della Santa Messa della Vigilia dell’Epifania presso il Cimitero presieduta dal Cappellano Comunale don Luigi Pierri.

Si invita coloro che parteciperanno alle celebrazioni di portare un cero o un lumino che saranno benedetti a fine messa affinchè ciascuno potrà poi deporlo sulla tomba dei propri cari.