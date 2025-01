Montecorvino Pugliano: torna l'appuntamento con l'Happyfania "Tutto pronto per il volo della befana 2025"

A Montecorvino Pugliano tutto pronto per il Volo della Befana 2025. Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio prossimi, a in via Diaz di Pugliano capoluogo, dalle ore 16.30, si terrà “Happy Fania” che quest’anno si arricchirà di nuove iniziative e con la degustazione di prodotti tipici locali.

Venerdì 4: accoglienza e spettacoli con artisti di strada, concerto natalizio a cura del gruppo musicale Radix che proporranno un repertorio folk contemporaneo con tante novità armoniche, strumenti musicali tradizionali e melodico, seguirà gli spettacoli delle scuole di danze e la tombolata per tutti. Sabato 5: “Befana talent show” con spettacoli interattivi, trampolieri e ginnastica aerea, anche la seconda giornata sarà caratterizzata da spettacoli di danza e tombolate. Domenica 6, giorno dell’Epifania, tutti con lo sguardo rivolto verso il campanile della Chiesa di San Bernardino per assistere allo storico volo della Befana, la serata sarà caratterizzata, inoltre, da spettacoli di danza e dagli artisti di strada, dalla tombolata e dalla premiazione degli elaborati disegnati dagli alunni delle scuole elementari di Pugliano Capoluogo “Disegno la mia Befana”, infine, gli eventi si concluderanno con il sorteggio dei biglietti vincenti della lotteria “HappyFania”.

“Ritorna il tanto atteso appuntamento organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Montecorvino Pugliano, che ogni anno accoglie tantissimi visitatori. Oltre al Volo della Befana, sarà possibile assistere ad esibizioni di artisti di strada, concerti musicali, spettacoli danzanti e tanto altro ancora. La manifestazione non è solo un omaggio alle nostre radici culturali, ma anche un volano per il turismo locale. Siamo orgogliosi di coinvolgere tante realtà locali, associazioni e attività commerciali che collaborano con entusiasmo per garantire un’esperienza indimenticabile a grandi e piccini”, sottolinea il sindaco, Alessandro Chiola.



“Siamo entusiasti di annunciare l’edizione 2025 del tradizionale ‘Volo della Befana’, un evento unico che unisce tradizione, magia e divertimento per tutta la famiglia. Questo appuntamento non è solo un momento di festa per la nostra comunità, ma rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare il nostro territorio e attrarre visitatori da ogni parte della provincia”, afferma il presidente della Pro Loco, Nicola Palo.