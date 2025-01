Scafati, polemiche sulla Notte Bianca: "Disorganizzazione e sprechi" Affondo del coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Mario Santocchio

Polemiche a Scafati per l'organizzazione della Notte Bianca. Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Scafati, non ha nascosto il suo disappunto nei confronti della gestione dell’iniziativa da parte dell’amministrazione comunale: "Organizzare un evento pubblico come se fosse una festa privata è un grave errore. La mancanza di trasparenza e di pianificazione danneggia l’immagine della nostra città e penalizza i commercianti che avevano riposto fiducia nell’evento. Non è accettabile che i dettagli sulla viabilità alternativa siano stati resi noti solo poche ore prima e che non ci siano informazioni chiare sui costi effettivi sostenuti per questa nuova formula. Sono stati sperperati 170mila euro".

Santocchio ha poi sottolineato le ricadute negative che la vicenda potrebbe avere sul tessuto economico locale: "Gli scafatesi e, in particolare, i commercianti meritano rispetto. Investire risorse e impegno su una prospettiva che viene stravolta all’ultimo minuto significa tradire le aspettative di chi lavora per valorizzare il territorio. Questa superficialità amministrativa non è giustificabile".

L’esponente di Fratelli d’Italia ha infine espresso dubbi sulla partecipazione all’evento, considerando che il giorno successivo è lavorativo e che i precedenti tentativi di pedonalizzazione delle aree urbane non hanno riscosso grande successo: "Ci auguriamo almeno una buona affluenza di pubblico per evitare un altro flop. Tuttavia, è evidente che la pianificazione e la serietà amministrativa devono migliorare, perché eventi come questo rappresentano un’occasione persa per la nostra città".