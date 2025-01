Scafati senza Villaggio di Babbo Natale: l'attacco di Santocchio (FdI) "Una scelta che lascia amareggiati e che ha suscitato non poche polemiche"

Circa 400mila euro di fondi comunali sono stati destinati alle iniziative natalizie di quest’anno, ma nessun euro è stato impiegato per realizzare un Villaggio di Natale nella splendida Villa Comunale. Una scelta che lascia amareggiati e che ha suscitato non poche polemiche a Scafati da parte di Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Scafati.



“Abbiamo una Villa Comunale che i comuni limitrofi ci invidiano, eppure non è stata minimamente considerata come location per i mercatini natalizi o per un Villaggio di Babbo Natale. Sarebbe bastata meno della metà della somma stanziata per organizzare un evento capace di regalare a Scafati un vero clima natalizio e, al tempo stesso, dare un incentivo al commercio locale”, ha detto Santocchio.



Secondo Santocchio, l’esclusione della Villa Comunale è una scelta miope che ha privato la città di una grande opportunità. “Con un budget più contenuto si sarebbero potuti allestire mercatini di artigianato ed enogastronomia, stand tematici, e realizzare sulla classica montagnola un suggestivo Villaggio di Babbo Natale. Questi eventi, oltre a creare un’atmosfera magica, avrebbero attratto visitatori e stimolato l’economia locale”, aggiunge.



“Invece, ricorderemo questo Natale solo per i 400mila euro spesi in tre concerti, che, seppur apprezzabili, non hanno lasciato quel segno distintivo che la nostra Villa avrebbe potuto offrire. È un peccato vedere risorse sprecate senza una vera pianificazione capace di valorizzare le nostre eccellenze”, conclude Santocchio.



Il coordinatore di Fratelli d’Italia invita l’amministrazione comunale a riflettere sulle scelte future, ponendo maggiore attenzione a progetti che possano realmente coinvolgere la comunità e portare benefici duraturi alla città. “Scafati merita di più. Il Natale è un’occasione unica per unire i cittadini e promuovere il nostro territorio. Non possiamo permetterci di sprecare altre opportunità”.