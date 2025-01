Maggioranza in crisi a Pagani, la denuncia di Sessa e Ruggiero (Italia Viva) "Il sindaco non ha più la forza per amministrare la città"

"La situazione politica a Pagani si fa sempre più incerta. Il sindaco è chiamato a chiarire se dispone ancora dei numeri necessari per garantire la governabilità della città". L’appello arriva dai consiglieri comunali di Italia Viva, Anna Rosa Sessa e Santino Ruggiero.



“Il sindaco deve avere il coraggio di affrontare la realtà: è evidente che non ha più la forza politica per governare,” afferma Anna Rosa Sessa. “In due momenti distinti, ben cinque consiglieri comunali di maggioranza hanno abbandonato il gruppo. Questo è un dato politico inequivocabile e grave.”



Santino Ruggiero rincara la dose: “Non si può più fingere che tutto vada bene. Il Sindaco deve assumersi la responsabilità di ammettere il fallimento della sua coalizione. Se non ha i numeri, faccia un passo indietro per il bene della città e dei cittadini di Pagani”.



I consiglieri di Italia Viva sottolineano come la perdita di cinque esponenti della maggioranza "rappresenti una crisi di governo conclamata, che non può più essere ignorata. Pagani merita stabilità e un’amministrazione comunale che lavori per il bene comune, non una coalizione che arranca senza una direzione chiara”, concludono Sessa e Ruggiero.