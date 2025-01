Padula riconfermato "Città che legge" per il triennio 2024, 2025, 2026 Il prestigioso titolo conferito dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Anci

L’Amministrazione comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha ottenuto grazie all’impegno della vicesindaca Caterina Di Bianco, la qualifica di Città che legge, per il triennio 2024, 2025 e 2026.

Il prestigioso titolo conferito dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), certifica l’impegno del Comune nella promozione della lettura attraverso politiche pubbliche costanti e iniziative dedicate, confermando Padula come una comunità attivamente impegnata nella diffusione del valore del libro e della lettura.

L’iniziativa, promossa dal Centro per il libro e la lettura, mira a valorizzare le amministrazioni comunali che promuovono la crescita socio-culturale dei territori mediante attività di sensibilizzazione e inclusione legate alla lettura. Tale impegno si traduce non solo in un arricchimento della qualità della vita individuale e collettiva, ma anche in un’opportunità concreta per accedere a bandi di finanziamento specifici, come l’omonimo bando Città che legge e il bando Biblioteche e comunità, dedicato ai comuni delle regioni meridionali.

Tra le attività più significative promosse dal Comune nell’edizione 2022-2023 spicca il progetto "Leggere...ascoltando", avviato la scorsa primavera. Il progetto ha coinvolto le scuole elementari, medie e il biennio del Liceo Scientifico “C. Pisacane” in un ciclo di incontri di lettura interpretata, che ha permesso ai giovani studenti di approcciarsi al mondo dei libri in modo creativo e partecipativo.

Le attività sono proseguite con il Concorso di “Lettura ad Alta Voce”, conclusosi il 19 dicembre, che ha visto la partecipazione entusiasta di alunni e alunne di tutte le età. I giovani partecipanti hanno dato voce a pagine di opere significative, sviluppando competenze espressive e rafforzando il legame con la lettura. Il progetto è stato reso possibile grazie all’acquisto e alla donazione di libri da parte del Comune, che sono stati offerti come ricordo prezioso ai partecipanti.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere stati riconfermati come Città che legge per il triennio 2024-2025-2026. Questo titolo è il frutto di un lavoro continuo e condiviso che coinvolge l’Amministrazione comunale, le scuole, le associazioni e tutti i cittadini di Padula,” ha dichiarato Caterina Di Bianco, vicesindaca del Comune di Padula. “Negli ultimi anni, con l’iniziativa Padula Città che legge, abbiamo organizzato eventi come il progetto Leggere...ascoltando e il Concorso di Lettura ad Alta Voce, che hanno avuto un grande impatto nella nostra comunità. Questo riconoscimento è uno stimolo a proseguire su questa strada, investendo ulteriormente nelle politiche culturali e nella promozione della lettura come valore fondamentale per la nostra comunità”, ha aggiunto la vicesindaca.

Intanto, grazie alla qualifica di Città che legge, Padula potrà partecipare alle prossime edizioni del bando di finanziamento, continuando a sviluppare progetti meritevoli e innovativi per la promozione del libro e della lettura.