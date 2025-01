Sarno travolta dal vento forte: Sirica (Fratelli d'Italia): scarsa manutenzione "Gestione inadeguata del territorio"

La città di Sarno è stata duramente colpita dalle violente raffiche di vento che hanno causato numerosi danni in città, mettendo in evidenza criticità legate alla manutenzione del territorio. La situazione ha suscitato le dure critiche di Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di opposizione, che ha sottolineato il fallimento delle politiche di prevenzione.



“Quanto accaduto - dichiara Sirica - dimostra ancora una volta che la manutenzione è stata completamente trascurata. Non si tratta solo di eventi eccezionali, ma di una gestione inadeguata del territorio che non è preparato ad affrontare nemmeno le normali emergenze stagionali”.



Sirica punta il dito contro l’amministrazione comunale: “I danni che vediamo oggi sono il risultato di anni di incuria e di scelte sbagliate. Abbiamo ripetutamente segnalato la necessità di interventi strutturali su alberature, infrastrutture e sistemi di drenaggio, ma le nostre richieste sono rimaste inascoltate”.



Il consigliere comunale ha inoltre annunciato un’interrogazione per fare chiarezza sulla gestione della manutenzione urbana e per richiedere un piano straordinario di interventi. “Non è accettabile che i cittadini debbano pagare le conseguenze di questa negligenza. Sarno merita di essere tutelata e resa sicura, soprattutto in un periodo dell’anno in cui fenomeni atmosferici estremi sono sempre più frequenti”.



La comunità, intanto, fa i conti con i disagi e i danni subiti, sperando in risposte rapide e concrete da parte delle istituzioni.