Tramonti, svolta storica: adottato il nuovo Piano Urbanistico Il documento è stato pubblicato sul Burc, ora ci saranno 60 giorni per le osservazioni

L’Amministrazione Comunale di Tramonti, guidata dal sindaco Domenico Amatruda, ha annunciato l'adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), avvenuta con la delibera di Giunta Comunale n.130 del 30 dicembre 2024. Questo rappresenta un momento fondamentale per lo sviluppo urbanistico e imprenditoriale del territorio.

La pubblicazione dell'adozione del PUC sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) avvenuta ieri, lunedì 13 gennaio, segnando ufficialmente l'inizio dell'iter partecipativo - ha dichiarato il sindaco Domenico Amatruda -. È un documento di estrema importanza per la nostra comunità, definisce regole e opportunità per lo sviluppo del nostro territorio, frutto di un lavoro minuzioso e certosino sfruttando al massimo tutte le possibilità concesse dalle leggi e regolamenti vigenti, in considerazione dei tanti vincoli a cui è soggetto l’intero territorio".

A partire dalla data di pubblicazione sul BURC, decorrono 60 giorni durante i quali i cittadini, le imprese e tutti gli interessati potranno presentare proposte e osservazioni per migliorare il documento. "L'amministrazione è completamente aperta al dialogo - ha aggiunto il sindaco -. Trattandosi di un documento che appartiene a tutti i cittadini, invitiamo chiunque voglia dare un contributo a farlo. Vogliamo raccogliere idee e soluzioni per migliorare l'assetto del territorio sotto ogni punto di vista".

Le proposte presentate verranno poi esaminate dagli organi competenti entro i successivi 30 giorni.

"Questo è un momento importante per il futuro di Tramonti. Si è prodotto il massimo risultato possibile per mettere a disposizione dei cittadini uno strumento urbanistico utile allo sviluppo, che rispetti le esigenze della comunità e che sia in grado di valorizzare le risorse del nostro territorio", ha concluso il sindaco Amatruda.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare attivamente a questo processo, contribuendo con idee e proposte per rendere il PUC uno strumento condiviso e rappresentativo.