Passiano celebra Sant’Antonio Abate: fede, tradizione e comunità La giornata culminerà con la solenne celebrazione eucaristica

La frazione di Passiano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’anno: la festa in onore di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e protettore della campagna. L’evento, che si inserisce all’interno del giubileo parrocchiale per i 100 anni di

realizzazione della statua del Santissimo Salvatore e i 25 anni di riapertura della chiesa parrocchiale, unisce fede e tradizione popolare e si terrà venerdì 17 gennaio 2025 coinvolgendo l’intera comunità in un clima di gioia e devozione.

La giornata culminerà con la solenne celebrazione eucaristica in programma alle ore 19.00 presso la chiesa Santissimo Salvatore di Passiano. Al termine della celebrazione sarà impartita la tradizionale benedizione degli animali, un rito che richiama numerosi fedeli con

i loro amici a quattro zampe e altri animali domestici, per invocare la protezione del Santo.

Uno dei momenti più attesi sarà l’accensione del falò, simbolo di purificazione e rinascita spirituale, a cui seguirà la benedizione del fuoco, un gesto che richiama la luce della fede e la forza del Santo.

La serata sarà arricchita da un momento di grande suggestione: la tradizionale levata del Bambino, un’antica usanza che unisce il tema del Natale ormai trascorso con la celebrazione del Santo, invitando i fedeli a rinnovare il loro legame con la spiritualità e le

tradizioni locali.

La festa di Sant’Antonio Abate a Passiano rappresenta non solo un evento religioso, ma anche un’occasione per riscoprire e valorizzare le tradizioni della comunità. La partecipazione di famiglie, giovani e anziani testimonia l’importanza di custodire il

patrimonio culturale e spirituale che caratterizza la frazione di Passiano.