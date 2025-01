Salerno: nuovo mammografo digitale in ospedale Sant'Arsenio "Risultato di una visione strategica per il rafforzamento dei presidi sanitari"

Sono iniziati i lavori per l’installazione del nuovo mammografo digitale all'ospedale di Sant'Arsenio, in provincia di Salerno. Si tratta di uno dei tre mammografi digitali tecnologicamente avanzati che saranno installati nei presidi dell'Asl di Salerno. "Questo intervento è il risultato di un impegno costante e di una visione strategica per il rafforzamento dei presidi sanitari, in particolare nelle aree periferiche, dove la vicinanza delle strutture diagnostiche ai cittadini assume un valore particolarmente importante", dichiara Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Campania. "Dotare i nostri ospedali di tecnologie moderne e avanzate, capaci di offrire diagnosi sempre più precoci e tempestive - aggiunge - è una priorità imprescindibile per garantire un servizio sanitario equo ed efficiente. Un sentito ringraziamento lo rivolgo al direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, che con determinazione ha portato avanti il progetto. Proprio grazie alla sua tenacia oggi possiamo annunciare questo importante e utile servizio per il nostro territorio. Ringrazio il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, per il supporto all’iniziativa, il direttore sanitario Luigi Mandia e i professionisti della radiologia del distretto sanitario, che con grande competenza e professionalità contribuiscono al miglioramento delle nostre strutture sanitarie. Colgo l’occasione per rivolgere un plauso al reparto di Radiologia dell’ospedale di Polla, dove attualmente si effettuano gli screening per il tumore della mammella. Qui, grazie a professionalità, competenza e disponibilità, vengono accolte numerose donne, consentendo di diagnosticare molti casi di tumore in fase precoce".