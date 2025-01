Colella (Prima Cava): Solidarietà ai Carabinieri aggrediti a Maiori "Condannare aspramente questo gesto di violenza esecrabile"

”Sono cavese e Carabiniere in pensione, ma nella stupenda Maiori ho passato 20 anni della mia vita professionale: è per questo motivo che non posso rimanere in silenzio di fronte all’aggressione subita dai miei colleghi mentre erano in servizio in Costiera” così dichiara il cavese Michele Colella, vice presidente dell’associazione Prima Cava, riguardo l’aggressione perpetrata da un giovane, che doveva essere tradotto in carcere, ai danni dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Amalfi e della Stazione di Maiori.

“Bene ha fatto il Nuovo Sindacato Carabinieri di Salerno nel condannare aspramente questo gesto di violenza esecrabile, in cui si apprende che un Carabiniere ha subito contusioni con una prognosi di 15 giorni. Il Governo, con i fatti, è in prima linea nella difesa e nella tutela delle Forze dell’Ordine. E’ importante ricordare la pdl presentata dal Capogruppo della Lega alla Camera, On. Riccardo Molinari, e dall’On. Iezzi (Lega) sul patrocinio gratuito per gli agenti delle forze dell’ordine sottoposti ad indagini e procedimenti per atti compiuti in servizio. Un segnale di vicinanza forte e concreto, anche a seguito dei recenti fatti di cronaca di Rimini e Milano, che hanno avuto una fortissima eco mediatica.” così conclude Colella.