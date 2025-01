Bracigliano, proposta del Gruppo Radici per una guardia medica Appello del gruppo consiliare di opposizione

La crisi della sanità locale in Campania, come in ciascun distretto sanitario, compreso il nosocomio di Mercato San Severino “G. Fucito”, fa alzare il livello di attenzione da parte delle istituzioni locali, chiamate a sollecitare un intervento mirato e massivo da parte delle autorità sanitarie competenti, spesso lontane dalle realtà locali e inermi rispetto alle evidenti criticità.

“Le complessità del “Fucito” - dichiarano i consiglieri del gruppo “Radici” di Bracigliano - sono sotto gli occhi di tutti. I nostri concittadini, in casi di emergenza, sono costretti a fare affidamento o al pronto soccorso dell’Umberto I di Nocera Inferiore o a quello di Mercato San Severino con il concreto rischio di lunghe attese e risposte inevase che possono compromettere la tutela della salute pubblica”.

“L’impegno da parte del nostro gruppo - concludono i consiglieri di “Radici” - sia pur di opposizione, è quello di segnalare la necessità e/o opportunità di istituire un presidio di guardia medica qui a Bracigliano per una sollecita e prima risposta ad eventuali emergenze sanitarie, fungendo da filtro in attesa di allocare i pazienti presso i menzionati nosocomi”.

Il Gruppo “Radici”, quindi, si ripromette, nelle idonee sedi istituzionali di adoperarsi affinchè tale proposta di istituzione di un presidio medico locale abbia una concreta prospettiva anche in tempi celeri.