Furto e danneggiamenti all’impianto di depurazione di Battipaglia Portati via cavi elettrici e danneggiati i quadri di comando. Asis: un colpo duro per la società

Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2025, presso l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane del Comune di Battipaglia, sito in località Tavernola, ignoti hanno compiuto un grave atto vandalico. Sono stati asportati cavi elettrici e danneggiati i quadri di comando delle apparecchiature elettromeccaniche, oltre a rendere inutilizzabili sia l’impianto di videosorveglianza che il sistema di allarme. Questo episodio ha comportato il completo blocco della funzionalità dell’impianto. Si tratta del secondo furto subito, dopo quello verificatosi il 3 agosto 2020.

Nonostante la gravità dell’accaduto, ASIS ha prontamente messo in atto tutte le misure necessarie per limitare i disagi e garantire la continuità del servizio. I trattamenti preliminari e di disinfezione sono già stati riavviati in emergenza, mentre il materiale elettrico danneggiato, di difficile reperimento, è stato ordinato ed è atteso in consegna entro questa settimana. I tecnici ASIS sono già operativi sul campo per assicurare il completo ripristino dell’impianto, previsto per la fine della prossima settimana.

Il presidente di ASIS, architetto Domenico De Maio, ha dichiarato:

"Questo nuovo episodio di furto e vandalismo è un duro colpo non solo per la nostra società, ma per l’intera comunità, in quanto danneggia un’infrastruttura essenziale per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Desidero ringraziare il nostro personale tecnico per la rapidità e l’efficienza con cui si è attivato, dimostrando ancora una volta professionalità e dedizione. Invitiamo le istituzioni e la cittadinanza a collaborare per proteggere questi impianti strategici da futuri atti criminosi."

ASIS ribadisce il proprio impegno per garantire un servizio continuo ed efficace e sottolinea l’importanza di preservare e tutelare infrastrutture fondamentali per il territorio.