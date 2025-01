Roccapiemonte, Francesco Pio Palumbo eletto sindaco dei ragazzi "La mia è una bella cittadina, ma si può sempre fare qualcosa per migliorarla"

Ha 13 anni, ama il teatro ed è appassionato di motori. È attivo nel sociale partecipando in particolare alle iniziative dell’Azione Cattolica ed è stato eletto questa mattina sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Roccapiemonte. Si chiama Francesco Pio Palumbo ed ha indossato per la prima volta la fascia tricolore accanto al sindaco Carmine Pagano. È lui il primo cittadino dei ragazzi, ed è stato scelto dai Consiglieri Comunali eletti recentemente dalle varie classi dell’Istituto Comprensivo “Mons. Mario Vassalluzzo – CoMVass” e della Scuola Primaria Paritaria “Suore Francescane Alcantarine”.

Vicesindaco è stata eletta Gaia Catapano, come Presidente del Consiglio Comunale è stato indicato Antonio Gambardella jr. Questi invece i nomi dei rappresentanti che compongono il Consiglio Comunale dei Ragazzi: Mario Luis Landucci, Chloe De Luca, Ludovica Senatore, Francesco Iuliano, Domenico Costanzo, Nicole Carpentieri, Aurelio Viviano, Gaia Catapano, Vittoria Ferrara, Antongiacomo Luciano, Mariana Pannullo, Aniello Di Mauro, Christian Milione, Ginevra Anna Attanasio, Alice Pecoraro (assente stamane per motivi di salute), Fabiola Battimelli, Francesco Pio Palumbo, Rosa Vittoria Ferrentino, Vincenzo Catapano (assente per motivi di salute e sostituito dal supplente Domenico Carpentieri), Antonio Gambardella jr.

«Sono emozionato ma felice di ricoprire questo ruolo. Adesso cominceremo a parlare tra noi, per scegliere gli argomenti di cui discutere. Roccapiemonte è una bella cittadina, ma si può sempre fare qualcosa per migliorarla» ha detto il neo sindaco dei ragazzi Francesco Pio Palumbo, che ha reso ancora più orgogliosi di lui mamma Monica, papà Massimiliano e il fratello maggiore Mario.

Questi i consigli che il sindaco Carmine Pagano ha dato al suo giovane “collega”: «Intanto, i miei più sinceri complimenti ed auguri ai ragazzi che iniziano da oggi questo importante lavoro di collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Da loro mi aspetto proposte ed idee per cercare di dare risposte alla comunità, in particolare a quella dei ragazzi. Loro rappresentano il nostro futuro e sono sicuro che faranno ottime cose. Da parte mia, e parlo a nome di tutta l’Amministrazione, c’è la disponibilità massima a fornire supporto e suggerimenti utili».