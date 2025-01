Mercato Ortofrutticolo di Pagani in crisi: "Subito commissione sulla struttura" L'appello dei consiglieri comunali Sessa e Ruggiero (Italia Viva)

Da giorni si registrano continue segnalazioni e lamentele da parte di operatori e lavoratori del Mercato Ortofrutticolo di Nocera-Pagani riguardo alle precarie condizioni igieniche della struttura e alle difficili situazioni lavorative dei dipendenti della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti, in carica da circa un anno.



Secondo quanto riportato, la società vincitrice dell’appalto non avrebbe mai applicato né le condizioni previste dal capitolato né quelle dell’offerta tecnica, disattendendo gli obblighi contrattuali. Tale inadempienza ha determinato un peggioramento significativo non solo dell'igiene del mercato, ma anche delle condizioni di lavoro degli operatori, privati dei mezzi e degli strumenti previsti in sede di gara d’appalto.



Sulla questione intervengono i consiglieri comunali paganesi di Italia Viva, Anna Rosa Sessa e Santino Ruggiero, che dichiarano: “È inaccettabile che una realtà così importante per la nostra città, quale il Mercato Ortofrutticolo, si trovi in queste condizioni di degrado e disorganizzazione. Gli operatori meritano rispetto e strumenti adeguati per svolgere il proprio lavoro in sicurezza e dignità. Chiediamo al presidente della commissione Controllo e Garanzia, Fabio Petrelli, di convocare con urgenza una commissione per fare luce su queste gravi inadempienze e individuare soluzioni immediate. Italia Viva - continuano i consiglieri comunali paganesi - non tollererà che simili situazioni passino sotto silenzio. È necessario agire con fermezza per garantire il rispetto degli accordi contrattuali e salvaguardare le condizioni di lavoro e igiene in una struttura cruciale per l’economia locale”.



L’obiettivo, per Sessa e Ruggiero, è dunque quello di restituire decoro al Mercato Ortofrutticolo e sicurezza a tutti coloro che vi operano ogni giorno.