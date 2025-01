Agropoli, in un anno oltre 3200 sanzioni per violazioni al Codice della strada Il report della Municipale. Il sindaco: ancora troppa illegalità, i controlli non si fermano

Il comandante della Polizia municipale di Agropoli, maggiore Antonio Rinaldi, ha stilato il report dell’attività del Comando nel corso del 2024 per quanto concerne il controllo dei veicoli circolanti su strada. In totale, sono stati oltre 3200 i veicoli sanzionati.

Nel dettaglio (reso noto dal Comune): 577 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria (violazione art. 193 CdS); 2.592 veicoli sottoposti a sospensione della circolazione per revisione scaduta (art. 80 CdS ); 12 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per circolazione con veicolo già sospeso dalla circolazione per revisione scaduta (art. 80 CdS); 20 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per guida senza patente (art. 116 CdS ); 21 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo (art. 213 CdS); 3 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per circolazione con patente sospesa (art. 218 CdS); 11 motoveicoli sottoposti a fermo amministrativo per circolazione senza indossare il casco protettivo (art. 171 CdS); 1 veicolo sottoposto a fermo amministrativo per circolazione senza la targa di immatricolazione (art. 100 CdS ); 3 veicoli sottoposti a fermo amministrativo per circolazione con patente non UE NE SEE (art. 135 CdS). Dal report sono escluse le violazioni ZTL – APU, divieti di sosta, divieti di fermata, violazione disco orario, violazione obbligo carico e scarico, sosta sugli attraversamenti pedonali, sosta sugli stalli riservati ai portatori di handicap.

Questo il commento del sindaco Roberto Mutalipassi: «Il resoconto dell’attività della Polizia locale dimostra l’attenzione di questa amministrazione al tema della sicurezza stradale. Oltre 3.200 violazioni riscontrate evidenziano come siano purtroppo tanti quelli che sottovalutano il rispetto delle norme del Codice della strada che può comportare pericolo o minaccia per sé stessi e per gli altri utenti della strada. La sicurezza in genere è una delle priorità di questa amministrazione dimostrata su vari fronti, con l’incremento del personale, l’ampliamento del parco automezzi e dotazioni personali degli agenti, l’implementazione della videosorveglianza, la posa prima pietra del commissariato di Polizia di Stato alla quale presto seguirà quella della nuova sede della Compagnia Carabinieri».