Carenza medici di famiglia: interrogazione della senatrice Bilotti "Nessun cittadino deve essere privato della sanità di prossimità"

Carenza di medici di medicina generale: la senatrice Anna Bilotti (M5s) presenta un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute. In un post social, la parlamentare salernitana scrive: "Il Comune di Acerno, al pari di altre realtà italiane è caratterizzato da una carenza dei Medici di Medicina Generale; la normativa vigente permetterebbe di prevenire tale spinosa problematica (basti pensare al c.d. ACN e al decreto n. 502/1992).

Proprio per risolvere quest'annosa questione, così afflittiva per la popolazione di Acerno, non solo, ho agito con la competente ASL di Salerno e con il Comune di Acerno, ma ho presentato, anche, un'interrogazione parlamentare.

Nessun cittadino, in particolare quelli delle aree più interne quali il Comune di Acerno, deve essere privato della sanità di prossimità.

I servizi essenziali, la garanzia degli stessi e la loro implementazione, sono le fondamenta su cui erigere lo sviluppo di tutte le Comunità, impedendo il depauperamento dei Territori".