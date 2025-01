Scafati, strade impraticabili e fogne fuoriuscite:denuncia il consigliere Sirica "Tutta la città soffre per la mancanza di una programmazione seria sulla manutenzione urbana"

La situazione in via Pioppazze a Sarno è ormai al limite della sopportazione. Strade impraticabili, mancanza di manutenzione e fogne che fuoriescono creano disagi enormi per i residenti, rendendo il quartiere simbolo di incuria e abbandono.



Enrico Sirica, consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, interviene per denunciare questa grave situazione: “Via Pioppazze è l’emblema dell’assenza totale di attenzione da parte dell’amministrazione comunale. Non è accettabile che i cittadini debbano vivere in mezzo al degrado, con strade dissestate e fogne che esplodono. Dove sono finiti i fondi per la manutenzione? Dove sono gli interventi promessi? È chiaro che la gestione della città sta fallendo anche sulle cose basilari”.



Sirica sottolinea come questa problematica sia solo una delle tante che affliggono Sarno: “Non si tratta solo di via Pioppazze. Tutta la città soffre per la mancanza di una programmazione seria sulla manutenzione urbana. Le strade si stanno trasformando in trappole, i quartieri sono lasciati al proprio destino e la qualità della vita dei cittadini continua a peggiorare”.



Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia conclude con un appello: “Chiediamo all’amministrazione sarnese di intervenire subito per ripristinare condizioni di vivibilità accettabili in via Pioppazze e in tutti i quartieri di Sarno che si trovano in situazioni simili. È necessario agire, e farlo ora, per restituire dignità e decoro alla nostra città”.