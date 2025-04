VIDEO. Salernitana, cori ed entusiasmo alla "Gatto" per Christensen e Girelli Seconda tappa del progetto "Salernitana for Education"

Si è trasformato in una succursale della Curva Sud Siberiano l'auditorium del plesso "Alfonso Gatto" che questa mattina ha ospitato la seconda tappa del progetto Salernitana for Education. Un'ovazione carica di passione ha salutato l'ingresso in sala del portiere Oliver Christensen e del centrocampista Stefano Girelli che, accompagnati dal team manager Salvatore Avallone, dal tutor del settore giovanile granata Giampaolo Cataldo e dal responsabile dell'area comunicazione Alfonso Maria Avagliano, hanno incontrato i piccoli allievi dell'istituto comprensivo "Alfano-Quasimodo".

"Chiudila, chiudila, chiudila sta porta, ohhh Oliver, chiudila sta porta", il coro che si è alzato dalla platea quando il portiere danese ha preso la parola. Sostengo anche per Girelli che nel suo intervento ha sottolineato il peso e l'importanza di vestire la maglia granata. Dalla platea non sono mancate domande e curiosità. Ma anche un appello che racchiude il sentimento dell'intera città: "Vogliamo gente che lotta per conquistare questa salvezza", il cartellone realizzato dagli alunni della 5A e che, in questo rush finale di campionato, rappresenta il sentimento di tutta la tifoseria del cavalluccio marino.