Pontecagnano Faiano, l'opposizione scrive al Prefetto: "Non siamo rispettati" Il caso sollevato dagli esponenti della minoranza

I consiglieri comunali di opposizione Giuseppe Bisogno e Mariella dell'Angelo (Città Pubblica), Raffaele Silvestri (Fratelli d’Italia), Gianfranco Ferro (Forza Italia) e Donato Pierro (Legàti Città Protagonista) hanno inviato una lettera al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, per denunciare le difficoltà incontrate nell’esercizio del loro mandato. Nella missiva, i firmatari evidenziano l’assenza, a due anni dalle ultime elezioni, di uno spazio dedicato alla minoranza all’interno della Casa comunale e la mancanza di strumenti informatici adeguati. “Non disponiamo all’interno della Casa comunale di uno spazio esclusivo a noi dedicato, né tantomeno di strumenti informatici, che possano consentirci di espletare compiutamente ed in completa privacy le funzioni di Consigliere comunale a noi attribuite dalla legislazione vigente”, scrivono i consiglieri.



I consiglieri sottolineano inoltre che le richieste avanzate all’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Lanzara non hanno ricevuto risposta. “Le richieste rivolte in più di una occasione all’amministrazione in carica, anche durante lo svolgimento dei Consigli comunali, sono cadute nel vuoto”. Per questo motivo, sollecitano l’intervento del Prefetto affinché venga garantita l’autonomia funzionale e organizzativa dell’opposizione, come previsto dalla normativa vigente.



"Essere consiglieri comunali - affermano i firmatari - significa poter esercitare il proprio ruolo in condizioni di pari dignità e con gli strumenti necessari. Senza un adeguato spazio di lavoro e senza i mezzi indispensabili, il nostro mandato viene svuotato di significato. Non è solo una questione di rispetto per la minoranza, ma di tutela della democrazia e del diritto dei cittadini ad avere una rappresentanza pienamente operativa”.