25 Aprile 2025 – 80° Anniversario della Liberazione d’Italia a Sarno

La Città di Sarno si stringe attorno al valore della memoria e della libertà per celebrare il 25 Aprile, anniversario della Liberazione. Le celebrazioni, alla presenza del Sindaco Francesco Squillante e dell’Amministrazione Comunale, delle Forze dell’Ordine, oltre alla presenza di tanti cittadini, di associazioni, si sono svolte in forma silenziosa e di raccoglimento, per il lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Papa Francesco.

La cerimonia



La giornata si è aperta in Piazza Marconi dove è stata scoperta, su proposta dell’Anpi, una targa donata dal Comune di Sarno dedicata ai partigiani sarnesi che presero parte alla Resistenza contro il nazifascismo.

A seguire, in Piazza IV Novembre, ha avuto luogo la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti e dispersi italiani di tutte le guerre, seguita da un momento di raccoglimento e di preghiera nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, dove Don Roberto Farruggio ha presieduto la Celebrazione Eucaristica in memoria dei Caduti e in suffragio del Santo Padre.

«In questo 25 aprile, segnato dal raccoglimento e dal lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, ci fermiamo con ancora più consapevolezza. La libertà, che oggi celebriamo, è stata conquistata con sacrificio e deve essere custodita ogni giorno» – ha detto il sindaco di Sarno, Francesco Squillante – «In questo silenzio, risuona più forte la voce della storia, che ci chiede di non dimenticare.»